NASDAQ Composite Index

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Kursentwicklung im Fokus 10.11.2026 20:04:16

Schwache Performance in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

Schwache Performance in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

Das macht der NASDAQ Composite nachmittags.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,14 Prozent auf 24 966,32 Punkte abwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 25 047,45 Zählern und damit 0,815 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 253,14 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25 286,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 816,10 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 27 366,17 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 26 605,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 527,17 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,45 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Mind CTI (+ 44,59 Prozent auf 1,26 USD), AAON (+ 20,09 Prozent auf 75,50 USD), Dorel Industries (+ 10,55 Prozent auf 1,00 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 9,39 Prozent auf 18,05 USD) und FreightCar America (+ 7,87 Prozent auf 4,80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-20,17 Prozent auf 0,91 USD), AXT (-11,19 Prozent auf 38,11 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7,68 Prozent auf 28,62 USD), Geospace Technologies (-7,01 Prozent auf 3,58 USD) und Ballard Power (-7,01 Prozent auf 1,46 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54 518 187 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,426 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

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