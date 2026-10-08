Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,08 Prozent im Minus bei 51 136,67 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 26,311 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,443 Prozent auf 51 406,44 Punkte an der Kurstafel, nach 51 179,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 50 939,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51 230,46 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,122 Prozent zurück. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Wert von 52 786,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der Dow Jones noch bei 52 348,39 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 46 601,78 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,69 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 3,20 Prozent auf 211,71 USD), Travelers (+ 2,95 Prozent auf 371,26 USD), McDonalds (+ 2,76 Prozent auf 237,26 USD), Walmart (+ 2,74 Prozent auf 111,12 USD) und Coca-Cola (+ 2,38 Prozent auf 87,86 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-2,72 Prozent auf 231,00 USD), Amazon (-2,05 Prozent auf 254,60 USD), Caterpillar (-1,87 Prozent auf 798,64 USD), Amgen (-1,66 Prozent auf 406,21 USD) und Microsoft (-1,61 Prozent auf 521,25 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 047 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,44 erwartet. Mit 4,54 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at