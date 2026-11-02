SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|NASDAQ Composite-Performance im Blick
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02.11.2026 20:04:18
Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell
Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,10 Prozent schwächer bei 25 411,35 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,641 Prozent auf 25 600,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25 437,00 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 799,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 409,30 Einheiten.
NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27 190,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 373,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 724,96 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,36 Prozent zu. Bei 27 722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 20,29 Prozent auf 663,07 USD), JetBlue Airways (+ 11,75 Prozent auf 3,19 USD), Upbound Group (+ 10,19 Prozent auf 22,81 USD), Covenant Transport (+ 7,76 Prozent auf 33,32 USD) und Century Casinos (+ 7,48 Prozent auf 0,56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-15,93 Prozent auf 21,01 USD), Volvo (A) (-14,55 Prozent auf 30,71 USD), OraSure Technologies (-10,03 Prozent auf 3,55 USD), CIENA (-9,76 Prozent auf 289,43 USD) und AXT (-9,52 Prozent auf 49,82 USD).
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 20 291 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,493 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
In diesem Jahr weist die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu JetBlue Airways Corp.
Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|0,97
|-6,72%
|Apple Inc.
|302,15
|-2,15%
|AXT Inc.
|43,19
|-12,07%
|Century Casinos Inc.
|0,48
|2,58%
|CIENA Corp.
|257,60
|-10,37%
|Covenant Transport Inc.
|33,31
|7,73%
|Donegal Group Inc. (B)
|21,01
|-15,93%
|IDEXX Laboratories
|595,20
|20,73%
|Intel Corp.
|53,86
|-7,79%
|JetBlue Airways Corp.
|2,84
|11,99%
|Lam Research Corp.
|202,60
|-5,37%
|OraSure Technologies Inc.
|3,18
|-9,14%
|SIGA Technologies Inc.
|2,95
|-2,96%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|18,44
|-0,19%
|Volvo AB (A)
|28,14
|-0,21%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 350,08
|-0,34%
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