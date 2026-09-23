Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags

So bewegt sich der NASDAQ 100 am dritten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,87 Prozent tiefer bei 30 466,00 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,085 Prozent leichter bei 30 706,23 Punkten, nach 30 732,40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30 353,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 706,23 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,73 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 29 308,86 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 29 347,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 580,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 20,87 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 770,63 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CrowdStrike (+ 4,08 Prozent auf 260,27 USD), Palantir (+ 3,40 Prozent auf 191,28 USD), Palo Alto Networks (+ 3,12 Prozent auf 386,27 USD), T-Mobile US (+ 2,53 Prozent auf 166,52 USD) und Thomson Reuters (+ 2,44 Prozent auf 97,99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Paychex (-7,66 Prozent auf 105,76 USD), Airbnb (-5,86 Prozent auf 152,33 USD), AppLovin (-5,58 Prozent auf 310,39 USD), Booking (-4,56 Prozent auf 156,73 USD) und Shopify A (-3,59 Prozent auf 142,44 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 038 458 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,796 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,68 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at