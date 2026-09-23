McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Kursverlauf
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23.09.2026 18:01:39
Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag
Am Mittwoch sinkt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,59 Prozent auf 51 558,28 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,583 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,845 Prozent auf 52 301,92 Punkte an der Kurstafel, nach 51 863,69 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51 846,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 51 540,54 Einheiten.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,729 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 53 277,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 666,84 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 46 292,78 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,56 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,30 Prozent auf 202,27 USD), Salesforce (+ 2,19 Prozent auf 238,39 USD), IBM (+ 2,12 Prozent auf 236,29 USD), Chevron (+ 1,86 Prozent auf 206,18 USD) und Travelers (+ 0,72 Prozent auf 364,61 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil McDonalds (-5,47 Prozent auf 236,66 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,75 Prozent auf 337,85 USD), Merck (-2,06 Prozent auf 147,80 USD), Amazon (-1,96 Prozent auf 249,97 USD) und NVIDIA (-1,48 Prozent auf 225,49 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 614 472 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,796 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf
Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,53 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|294,15
|-2,97%
|Amazon
|219,05
|-1,79%
|Boeing Co.
|175,16
|1,49%
|Chevron Corp.
|180,06
|0,85%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|204,45
|0,64%
|McDonald's Corp.
|209,10
|-4,69%
|Merck Co.
|130,06
|-2,21%
|Microsoft Corp.
|439,30
|0,84%
|Nike Inc.
|31,53
|-0,21%
|NVIDIA Corp.
|197,64
|-1,57%
|Salesforce
|208,75
|2,96%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|316,70
|0,25%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 511,59
|-0,68%
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