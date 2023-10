Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones nachmittags

Am Freitag gibt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,35 Prozent auf 33 296,91 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,457 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,764 Prozent höher bei 33 669,52 Punkten, nach 33 414,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 33 425,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 33 204,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wurde der Dow Jones mit 34 440,88 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 35 225,18 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, wies der Dow Jones einen Wert von 30 333,59 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,484 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2,76 Prozent auf 103,20 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,84 Prozent auf 21,35 USD), Goldman Sachs (+ 1,03 Prozent auf 302,27 USD), Johnson Johnson (+ 0,83 Prozent auf 153,59 USD) und Coca-Cola (+ 0,70 Prozent auf 54,73 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen American Express (-3,56 Prozent auf 144,29 USD), Salesforce (-1,69 Prozent auf 204,80 USD), Intel (-1,26 Prozent auf 35,22 USD), Travelers (-1,00 Prozent auf 162,30 USD) und Microsoft (-0,99 Prozent auf 328,03 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 585 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,601 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

