Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,53 Prozent schwächer bei 23 459,28 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,150 Prozent leichter bei 23 548,88 Punkten, nach 23 584,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 353,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 558,17 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,041 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 545,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 043,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der NASDAQ Composite 19 478,88 Punkte auf.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Neogen (+ 30,62 Prozent auf 9,64 USD), 3D Systems (+ 11,70 Prozent auf 2,44 USD), Astronics (+ 8,27 Prozent auf 63,07 USD), AXT (+ 5,89 Prozent auf 25,53 USD) und Omnicell (+ 5,37 Prozent auf 50,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Resources Connection (-17,74 Prozent auf 4,34 USD), CIENA (-12,31 Prozent auf 227,35 USD), SMC (-10,47 Prozent auf 353,65 USD), Richardson Electronics (-9,63 Prozent auf 10,56 USD) und Photronics (-7,52 Prozent auf 32,24 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 858 513 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,895 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

