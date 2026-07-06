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CAC 40-Performance im Fokus 06.07.2026 17:58:47

Schwache Performance in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung im Minus

Schwache Performance in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung im Minus

Der CAC 40 zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Am Montag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,33 Prozent leichter bei 8 479,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,493 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,139 Prozent höher bei 8 519,86 Punkten in den Handel, nach 8 508,07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 465,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 561,38 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, notierte der CAC 40 bei 8 218,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, stand der CAC 40 bei 7 696,27 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,47 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 288 526 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 244,664 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 3,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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