Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Fokus
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06.07.2026 17:58:47
Schwache Performance in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung im Minus
Am Montag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,33 Prozent leichter bei 8 479,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,493 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,139 Prozent höher bei 8 519,86 Punkten in den Handel, nach 8 508,07 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 465,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 561,38 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, notierte der CAC 40 bei 8 218,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, stand der CAC 40 bei 7 696,27 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,47 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 288 526 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 244,664 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 3,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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