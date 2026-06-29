Schwache Performance in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,29 Prozent tiefer bei 8 360,46 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,461 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,066 Prozent tiefer bei 8 379,36 Punkten in den Handel, nach 8 384,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 360,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 379,36 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 183,34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 7 701,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, stand der CAC 40 bei 7 691,55 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,02 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 15 770 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 244,688 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 3,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at