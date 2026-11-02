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Kursverlauf 02.11.2026 09:28:55

Schwache Performance in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwache Performance in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag am ersten Tag der Woche wieder ab.

Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,27 Prozent leichter bei 7 947,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,132 Prozent schwächer bei 7 958,89 Punkten in den Handel, nach 7 969,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 967,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 944,72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 7 897,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 8 509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 8 121,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,02 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 8 704 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,421 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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