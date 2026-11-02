L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Kursverlauf
|
02.11.2026 09:28:55
Schwache Performance in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,27 Prozent leichter bei 7 947,90 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,132 Prozent schwächer bei 7 958,89 Punkten in den Handel, nach 7 969,42 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 967,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 944,72 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 7 897,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 8 509,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 8 121,07 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,02 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 8 704 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,421 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:28
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Paris in Grün: So steht der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt mittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|28.10.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,58
|1,62%
|Carrefour S.A.
|12,96
|-1,03%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|439,10
|1,00%
|Pernod Ricard S.A.
|68,58
|1,33%
|Renault S.A.
|27,40
|-0,69%
|Stellantis
|4,12
|-0,52%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 003,48
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.