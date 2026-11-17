Der CAC 40 setzt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,51 Prozent schwächer bei 8 309,21 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,415 Prozent leichter bei 8 317,32 Punkten in den Handel, nach 8 352,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 302,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 317,32 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 7 956,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 579,60 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 119,02 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,39 Prozent zu Buche. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 19 111 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 240,001 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,54 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at