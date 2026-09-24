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Index im Blick 24.09.2026 17:58:24

Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück

Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück

Der CAC 40 fiel am vierten Tag der Woche.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,52 Prozent auf 8 081,43 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,439 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,426 Prozent leichter bei 8 088,82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 123,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 049,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 123,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,277 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 453,01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 385,49 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 7 827,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,39 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 757 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,922 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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