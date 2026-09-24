L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Index im Blick
|
24.09.2026 17:58:24
Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück
Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,52 Prozent auf 8 081,43 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,439 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,426 Prozent leichter bei 8 088,82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 123,41 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 049,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 123,11 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,277 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 453,01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 385,49 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 7 827,45 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,39 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 757 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,922 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
17:58
|Schwacher Handel: CAC 40 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Paris: Das macht der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Paris: CAC 40 gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,26
|-0,98%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|383,20
|-0,78%
|Pernod Ricard S.A.
|59,78
|-0,33%
|Renault S.A.
|26,39
|-0,11%
|Stellantis
|4,04
|2,71%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 077,80
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.