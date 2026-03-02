Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 02.03.2026 17:58:32

Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Montagshandels

Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Montagshandels

Der CAC 40 verlor zum Handelsschluss an Wert.

Letztendlich gab der CAC 40 im Euronext-Handel um 2,17 Prozent auf 8 394,32 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,552 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 2,05 Prozent auf 8 404,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 580,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8 378,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 461,75 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 181,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 074,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 8 111,63 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,43 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 587 143 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 270,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 8,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten