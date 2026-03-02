Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Montagshandels

Letztendlich gab der CAC 40 im Euronext-Handel um 2,17 Prozent auf 8 394,32 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,552 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 2,05 Prozent auf 8 404,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 580,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8 378,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 461,75 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 181,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 074,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 8 111,63 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,43 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 587 143 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 270,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 8,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at