Schwache Performance in Paris: CAC 40 gibt letztendlich nach

Der CAC 40 verlor im Euronext-Handel letztendlich 0,45 Prozent auf 8 146,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,407 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,148 Prozent leichter bei 8 171,23 Punkten in den Handel, nach 8 183,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 222,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 101,15 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 114,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 580,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 7 751,89 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,593 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 369 664 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,930 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,62 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at