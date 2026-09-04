Schwache Performance in Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 8 278,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,493 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,238 Prozent auf 8 266,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 286,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 297,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 254,68 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 666,63 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 8 244,29 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 7 698,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,02 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 453 193 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 215,942 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at