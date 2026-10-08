Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
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08.10.2026 17:58:56
Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter
Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 7 729,69 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,351 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 713,39 Zählern und damit 0,718 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 769,21 Punkte).
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 679,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7 768,90 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,51 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 317,98 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 8 252,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 060,13 Punkten.
Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,68 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 111 540 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 198,475 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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