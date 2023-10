Schwache Performance in Paris: CAC 40 schlussendlich schwächer

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in Paris zurück.

Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,36 Prozent schwächer bei 6 795,38 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,154 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,145 Prozent stärker bei 6 898,98 Punkten, nach 6 888,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 898,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 784,62 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,365 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, wurde der CAC 40 mit 7 071,79 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 465,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, notierte der CAC 40 bei 6 244,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 3,05 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 116 098 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 339,149 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at