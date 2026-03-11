Worldline Aktie
Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
Schlussendlich beendete der CAC 40 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 8 041,81 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,352 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,803 Prozent auf 7 992,66 Punkte an der Kurstafel, nach 8 057,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 961,32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 057,22 Zählern.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 2,97 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 11.02.2026, mit 8 313,24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 085,76 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 7 941,91 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,87 Prozent zurück. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 768,11 Punkten erreicht.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 256 510 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 250,429 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
In diesem Jahr hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,75 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
