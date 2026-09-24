Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40 im Fokus
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24.09.2026 09:31:05
Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Abschläge
Um 09:14 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 8 103,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,439 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,426 Prozent auf 8 088,82 Punkte an der Kurstafel, nach 8 123,41 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 081,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 103,31 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,009 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 453,01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 385,49 Punkten gehandelt. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 7 827,45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,12 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 23 101 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,922 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,37 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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