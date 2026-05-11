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CAC 40-Kursentwicklung 11.05.2026 12:27:45

Schwache Performance in Paris: CAC 40 verliert am Montagmittag

Schwache Performance in Paris: CAC 40 verliert am Montagmittag

Der CAC 40 zeigt sich am Mittag schwächer.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:11 Uhr um 0,97 Prozent leichter bei 8 033,48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,380 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,529 Prozent auf 8 069,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 030,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8 080,63 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 8 259,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wies der CAC 40 8 313,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 743,75 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,97 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63 267 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 233,757 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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