Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag leichter

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Mittwoch.

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,12 Prozent tiefer bei 8 052,90 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,453 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,146 Prozent schwächer bei 8 050,77 Punkten, nach 8 062,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 076,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 039,28 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 0,894 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 151,38 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 8 258,86 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 21.01.2025, den Stand von 7 770,95 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,74 Prozent abwärts. Bei 8 396,72 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 44 923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 287,686 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,07 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at