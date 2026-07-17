Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Freitag fällt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,55 Prozent auf 8 332,11 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,462 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,610 Prozent leichter bei 8 326,74 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 377,86 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 350,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 282,17 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,307 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, notierte der CAC 40 bei 8 430,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 425,13 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 17.07.2025, mit 7 822,00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 241 739 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 244,713 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at