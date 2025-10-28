Worldline Aktie

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

CAC 40 im Blick 28.10.2025 17:59:30

Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels leichter

CAC 40-Kurs zum Handelsschluss.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent auf 8 216,58 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,238 Prozent auf 8 219,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 239,18 Punkten am Vortag.

Bei 8 243,64 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 204,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 7 870,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der CAC 40 7 800,88 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 556,94 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 11,13 Prozent zu Buche. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 271,48 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 121 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,853 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat mit 3,10 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

