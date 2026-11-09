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CAC 40-Performance im Blick 09.11.2026 09:28:52

Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Das macht der CAC 40 am Montagmorgen.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 8 119,90 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,392 Prozent auf 8 107,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8 139,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 126,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 107,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 7 803,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 714,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der CAC 40 mit 7 950,18 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,919 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 13 656 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,256 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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