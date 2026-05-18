Schwache Performance in Paris: Das macht der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 zeigt sich derzeit leichter.

Am Montag gibt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,84 Prozent auf 7 885,46 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,329 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,15 Prozent schwächer bei 7 861,32 Punkten in den Handel, nach 7 952,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 904,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 854,28 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 8 425,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 429,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der CAC 40 7 886,69 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,78 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 91 263 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 225,301 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at