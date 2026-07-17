Schwache Performance in Wien: ATX am Mittag schwächer

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,56 Prozent schwächer bei 6 358,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 180,355 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6 459,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 459,67 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 344,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 461,46 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 568,68 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Stand von 5 957,70 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 4 486,49 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 18,82 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 23,75 EUR), Verbund (+ 0,68 Prozent auf 58,95 EUR), EVN (+ 0,34 Prozent auf 29,25 EUR), Österreichische Post (+ 0,31 Prozent auf 32,40 EUR) und OMV (-0,24 Prozent auf 61,35 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-7,56 Prozent auf 161,40 EUR), voestalpine (-2,30 Prozent auf 44,24 EUR), Raiffeisen (-2,19 Prozent auf 53,50 EUR), PORR (-1,79 Prozent auf 38,35 EUR) und DO (-1,70 Prozent auf 202,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 128 086 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,628 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at