Schwache Performance in Wien: ATX am Mittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstagmittag.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 6 800,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,475 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 6 810,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6 810,44 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 761,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 846,76 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6 701,69 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Stand von 6 568,68 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 4 578,32 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 27,07 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 914,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,56 Prozent auf 167,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,18 Prozent auf 119,60 EUR), Andritz (+ 1,08 Prozent auf 84,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,76 Prozent auf 18,62 EUR) und voestalpine (+ 0,61 Prozent auf 46,20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-7,25 Prozent auf 60,15 EUR), DO (-1,36 Prozent auf 188,60 EUR), Vienna Insurance (-0,70 Prozent auf 71,00 EUR), CA Immobilien (-0,66 Prozent auf 22,45 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,34 Prozent auf 29,55 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 399 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,031 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at