Schwache Performance in Wien: ATX am Nachmittag leichter

Am Donnerstag steht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 2,33 Prozent im Minus bei 5 299,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 157,691 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,023 Prozent auf 5 424,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 425,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 424,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 274,28 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,682 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 788,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 234,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 337,98 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,982 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,50 Prozent auf 67,70 EUR), Österreichische Post (+ 1,04 Prozent auf 34,00 EUR), CPI Europe (+ 0,77 Prozent auf 15,72 EUR), EVN (+ 0,54 Prozent auf 28,15 EUR) und OMV (-0,08 Prozent auf 61,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-9,68 Prozent auf 19,60 EUR), AT S (AT&S) (-5,15 Prozent auf 51,60 EUR), Wienerberger (-4,99 Prozent auf 22,10 EUR), voestalpine (-4,70 Prozent auf 37,74 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-4,46 Prozent auf 34,25 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 493 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,491 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at