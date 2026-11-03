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Index-Bewegung 03.11.2026 17:58:49

Schwache Performance in Wien: ATX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwache Performance in Wien: ATX beendet den Handel in der Verlustzone

So performte der ATX schlussendlich.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent leichter bei 6 396,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 185,697 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,032 Prozent leichter bei 6 428,23 Punkten, nach 6 430,27 Punkten am Vortag.

Bei 6 486,09 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 369,41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6 718,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der ATX bei 6 582,76 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Stand von 4 841,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,51 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,67 Prozent auf 138,00 EUR), EVN (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR), Verbund (+ 0,43 Prozent auf 69,50 EUR), Andritz (+ 0,37 Prozent auf 81,40 EUR) und Raiffeisen (+ 0,35 Prozent auf 56,60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-2,82 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (-1,89 Prozent auf 41,52 EUR), STRABAG SE (-1,73 Prozent auf 102,40 EUR), Erste Group Bank (-1,56 Prozent auf 107,20 EUR) und UNIQA Insurance (-1,46 Prozent auf 17,60 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 445 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,108 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Andritz AG 81,90 0,61% Andritz AG
AT & S (AT&S) 130,60 -5,36% AT & S (AT&S)
DO & CO 214,00 3,63% DO & CO
Erste Group Bank AG 110,90 3,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 30,35 1,17% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 72,40 -0,69% OMV AG
Österreichische Post AG 32,00 0,79% Österreichische Post AG
Raiffeisen 59,90 5,83% Raiffeisen
STRABAG SE 102,80 0,39% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 18,16 3,18% UNIQA Insurance AG
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