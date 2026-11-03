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03.11.2026 17:58:49
Schwache Performance in Wien: ATX beendet den Handel in der Verlustzone
Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent leichter bei 6 396,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 185,697 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,032 Prozent leichter bei 6 428,23 Punkten, nach 6 430,27 Punkten am Vortag.
Bei 6 486,09 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 369,41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6 718,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der ATX bei 6 582,76 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Stand von 4 841,05 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,51 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,67 Prozent auf 138,00 EUR), EVN (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR), Verbund (+ 0,43 Prozent auf 69,50 EUR), Andritz (+ 0,37 Prozent auf 81,40 EUR) und Raiffeisen (+ 0,35 Prozent auf 56,60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-2,82 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (-1,89 Prozent auf 41,52 EUR), STRABAG SE (-1,73 Prozent auf 102,40 EUR), Erste Group Bank (-1,56 Prozent auf 107,20 EUR) und UNIQA Insurance (-1,46 Prozent auf 17,60 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 445 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,108 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|81,90
|0,61%
|AT & S (AT&S)
|130,60
|-5,36%
|DO & CO
|214,00
|3,63%
|Erste Group Bank AG
|110,90
|3,45%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,35
|1,17%
|OMV AG
|72,40
|-0,69%
|Österreichische Post AG
|32,00
|0,79%
|Raiffeisen
|59,90
|5,83%
|STRABAG SE
|102,80
|0,39%
|UNIQA Insurance AG
|18,16
|3,18%
|Verbund AG
|69,40
|-0,14%
|voestalpine AG
|41,82
|0,72%
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