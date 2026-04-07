Schwache Performance in Wien: ATX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Zum Handelsende notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,26 Prozent leichter bei 5 443,35 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 159,654 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 5 456,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5 457,38 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 409,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 537,37 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der ATX 5 403,65 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, stand der ATX noch bei 5 410,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der ATX noch bei 3 623,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,71 Prozent aufwärts. 5 856,94 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 1,11 Prozent auf 63,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,69 Prozent auf 37,78 EUR), Erste Group Bank (+ 0,21 Prozent auf 94,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,14 Prozent auf 36,15 EUR) und PORR (+ 0,14 Prozent auf 36,85 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-1,88 Prozent auf 167,40 EUR), Verbund (-1,61 Prozent auf 67,10 EUR), Lenzing (-1,52 Prozent auf 22,70 EUR), voestalpine (-1,44 Prozent auf 38,34 EUR) und Palfinger (-1,32 Prozent auf 33,75 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 468 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,549 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,81 Prozent.

Redaktion finanzen.at