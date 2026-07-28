ATX
|
6 334,06
|
-20,23
|
-0,32 %
|Index-Performance im Blick
|
28.07.2026 09:28:51
Schwache Performance in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,37 Prozent auf 6 330,99 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 181,018 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent höher bei 6 354,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 354,29 Punkten am Vortag.
Bei 6 370,33 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 327,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 6 406,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 779,43 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 28.07.2025, mit 4 558,93 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,30 Prozent aufwärts. Bei 6 599,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Österreichische Post (+ 1,57 Prozent auf 32,40 EUR), Wienerberger (+ 1,18 Prozent auf 20,66 EUR), STRABAG SE (+ 0,97 Prozent auf 82,90 EUR), PORR (+ 0,54 Prozent auf 37,55 EUR) und voestalpine (+ 0,40 Prozent auf 45,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-18,45 Prozent auf 19,94 EUR), AT S (AT&S) (-2,63 Prozent auf 133,40 EUR), Palfinger (-2,42 Prozent auf 32,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 29,95 EUR) und DO (-0,49 Prozent auf 202,00 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 62 527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,706 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 334,06
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.