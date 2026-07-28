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Index-Performance im Blick 28.07.2026 09:28:51

Schwache Performance in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwache Performance in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Wien morgens.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,37 Prozent auf 6 330,99 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 181,018 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent höher bei 6 354,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 354,29 Punkten am Vortag.

Bei 6 370,33 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 327,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 6 406,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 779,43 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 28.07.2025, mit 4 558,93 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,30 Prozent aufwärts. Bei 6 599,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Österreichische Post (+ 1,57 Prozent auf 32,40 EUR), Wienerberger (+ 1,18 Prozent auf 20,66 EUR), STRABAG SE (+ 0,97 Prozent auf 82,90 EUR), PORR (+ 0,54 Prozent auf 37,55 EUR) und voestalpine (+ 0,40 Prozent auf 45,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-18,45 Prozent auf 19,94 EUR), AT S (AT&S) (-2,63 Prozent auf 133,40 EUR), Palfinger (-2,42 Prozent auf 32,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 29,95 EUR) und DO (-0,49 Prozent auf 202,00 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 62 527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,706 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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