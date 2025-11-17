ATX
|
4 819,84
|
-33,55
|
-0,69 %
|ATX-Kursverlauf
|
17.11.2025 12:26:55
Schwache Performance in Wien: ATX fällt am Montagmittag
Am Montag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,61 Prozent leichter bei 4 823,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 142,818 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,002 Prozent höher bei 4 853,50 Punkten, nach 4 853,39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 821,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 863,16 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 17.10.2025, wurde der ATX auf 4 578,37 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 846,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bewegte sich der ATX bei 3 555,87 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 31,91 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 957,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 2,79 Prozent auf 13,26 EUR), CA Immobilien (+ 1,02 Prozent auf 23,86 EUR), voestalpine (+ 0,64 Prozent auf 34,66 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 44,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,35 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-3,06 Prozent auf 26,90 EUR), OMV (-1,86 Prozent auf 48,56 EUR), Wienerberger (-1,44 Prozent auf 26,02 EUR), CPI Europe (-1,23 Prozent auf 16,06 EUR) und Andritz (-1,10 Prozent auf 63,15 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 236 209 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 35,263 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,74 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|63,10
|-1,17%
|AT & S (AT&S)
|26,50
|-4,50%
|CA Immobilien
|23,80
|0,76%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,17
|-0,55%
|Erste Group Bank AG
|89,60
|-1,32%
|OMV AG
|48,62
|-1,74%
|Österreichische Post AG
|30,35
|0,33%
|Raiffeisen
|32,34
|-0,25%
|UNIQA Insurance AG
|13,20
|2,33%
|Vienna Insurance
|45,15
|1,12%
|voestalpine AG
|34,68
|0,70%
|Wienerberger AG
|25,94
|-1,74%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 820,02
|-0,69%