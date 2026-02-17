Schwache Performance in Wien: ATX fällt nachmittags zurück

In Wien ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,05 Prozent auf 5 668,45 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 162,162 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 5 670,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 671,10 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 647,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 692,47 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der ATX mit 5 470,33 Punkten gehandelt. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 4 820,59 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 17.02.2025, bei 4 107,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,92 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 314,88 Punkte.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit CPI Europe (+ 1,69 Prozent auf 16,29 EUR), CA Immobilien (+ 1,57 Prozent auf 25,90 EUR), BAWAG (+ 1,44) Prozent auf 133,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,68 Prozent auf 104,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,63 Prozent auf 16,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-7,09 Prozent auf 26,20 EUR), PORR (-4,60 Prozent auf 38,35 EUR), Wienerberger (-3,22 Prozent auf 29,50 EUR), STRABAG SE (-2,06 Prozent auf 95,00 EUR) und EVN (-2,06 Prozent auf 28,55 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 123 325 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,117 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

