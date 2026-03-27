voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX aktuell
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27.03.2026 17:58:57
Schwache Performance in Wien: ATX fällt zum Ende des Freitagshandels
Am Freitag gab der ATX via Wiener Börse letztendlich um 1,79 Prozent auf 5 270,78 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,204 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,008 Prozent höher bei 5 367,31 Punkten, nach 5 366,90 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 249,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 377,48 Zählern.
ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 701,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 5 247,21 Punkten bewertet. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 4 264,54 Punkten.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,51 Prozent nach. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 24,75 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 27,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 34,00 EUR), Palfinger (-0,30 Prozent auf 33,75 EUR) und CA Immobilien (-0,52 Prozent auf 23,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil voestalpine (-2,71 Prozent auf 38,10 EUR), Erste Group Bank (-2,57 Prozent auf 91,15 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 51,50 EUR), PORR (-2,46 Prozent auf 33,70 EUR) und Vienna Insurance (-2,44 Prozent auf 60,00 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 455 338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,335 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,61 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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