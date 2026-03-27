Schwache Performance in Wien: ATX fällt zum Ende des Freitagshandels

Der ATX zeigte sich am fünften Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Freitag gab der ATX via Wiener Börse letztendlich um 1,79 Prozent auf 5 270,78 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 157,204 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,008 Prozent höher bei 5 367,31 Punkten, nach 5 366,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 249,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 377,48 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 701,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 5 247,21 Punkten bewertet. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 4 264,54 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,51 Prozent nach. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 24,75 EUR), EVN (+ 0,18 Prozent auf 27,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 34,00 EUR), Palfinger (-0,30 Prozent auf 33,75 EUR) und CA Immobilien (-0,52 Prozent auf 23,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil voestalpine (-2,71 Prozent auf 38,10 EUR), Erste Group Bank (-2,57 Prozent auf 91,15 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 51,50 EUR), PORR (-2,46 Prozent auf 33,70 EUR) und Vienna Insurance (-2,44 Prozent auf 60,00 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 455 338 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,335 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,61 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at