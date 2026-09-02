Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Marktbericht
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02.09.2026 17:58:40
Schwache Performance in Wien: ATX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Letztendlich schloss der ATX nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 6 755,61 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 190,258 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 6 758,06 Punkten, nach 6 758,19 Punkten am Vortag.
Bei 6 793,75 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 713,95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,453 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der ATX bei 6 457,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der ATX bei 6 140,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, notierte der ATX bei 4 592,65 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 26,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,30 Prozent auf 151,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,58 Prozent auf 17,98 EUR), STRABAG SE (+ 1,50 Prozent auf 94,90 EUR), Raiffeisen (+ 1,34 Prozent auf 64,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-3,58 Prozent auf 18,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,19 Prozent auf 30,30 EUR), Palfinger (-1,75 Prozent auf 30,85 EUR), Verbund (-1,33 Prozent auf 59,15 EUR) und EVN (-1,20 Prozent auf 28,90 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 501 807 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,78 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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