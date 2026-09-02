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Marktbericht 02.09.2026 17:58:40

Schwache Performance in Wien: ATX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Wien: ATX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der ATX gönnte sich letztendlich eine Verschnaufpause.

Letztendlich schloss der ATX nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 6 755,61 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 190,258 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent leichter bei 6 758,06 Punkten, nach 6 758,19 Punkten am Vortag.

Bei 6 793,75 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 713,95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,453 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, notierte der ATX bei 6 457,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der ATX bei 6 140,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, notierte der ATX bei 4 592,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 26,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 845,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,30 Prozent auf 151,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,58 Prozent auf 17,98 EUR), STRABAG SE (+ 1,50 Prozent auf 94,90 EUR), Raiffeisen (+ 1,34 Prozent auf 64,25 EUR) und CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Wienerberger (-3,58 Prozent auf 18,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,19 Prozent auf 30,30 EUR), Palfinger (-1,75 Prozent auf 30,85 EUR), Verbund (-1,33 Prozent auf 59,15 EUR) und EVN (-1,20 Prozent auf 28,90 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 501 807 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,78 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 149,00 -1,32% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 23,45 1,52% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 123,40 1,31% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,40 -1,73% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 68,20 -2,78% OMV AG
Österreichische Post AG 31,45 0,48% Österreichische Post AG
Palfinger AG 31,55 2,27% Palfinger AG
Raiffeisen 64,10 -0,23% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 30,30 0,00% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 94,60 -0,32% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 18,54 3,11% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 58,95 -0,34% Verbund AG
Wienerberger AG 18,92 1,94% Wienerberger AG

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ATX 6 778,69 0,34%

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