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Index-Bewegung 08.09.2026 09:28:53

Schwache Performance in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der ATX fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent schwächer bei 6 867,69 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 193,102 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 6 904,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 905,36 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 851,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 907,41 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 6 652,73 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der ATX 6 005,89 Punkte auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 4 646,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 28,33 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 910,60 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 0,70 Prozent auf 100,00 EUR), OMV (+ 0,43 Prozent auf 69,90 EUR), Verbund (+ 0,42 Prozent auf 60,10 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,55 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 23,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-2,62 Prozent auf 170,80 EUR), Palfinger (-1,54 Prozent auf 32,00 EUR), Vienna Insurance (-1,08 Prozent auf 73,40 EUR), voestalpine (-1,02 Prozent auf 46,64 EUR) und Lenzing (-0,87 Prozent auf 22,70 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 955 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 48,129 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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