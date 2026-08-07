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Index-Performance im Fokus 07.08.2026 12:26:48

Schwache Performance in Wien: ATX liegt am Freitagmittag im Minus

Schwache Performance in Wien: ATX liegt am Freitagmittag im Minus

Der ATX erleidet heute Verluste.

Am Freitag fällt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,42 Prozent auf 6 716,11 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,616 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,055 Prozent auf 6 740,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 744,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 673,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 752,42 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,94 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der ATX noch bei 6 488,23 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 5 941,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 656,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 25,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 780,42 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 1,53 Prozent auf 47,84 EUR), PORR (+ 1,05 Prozent auf 38,45 EUR), CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 24,55 EUR), Palfinger (+ 0,99 Prozent auf 30,50 EUR) und DO (+ 0,73 Prozent auf 207,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Österreichische Post (-4,48 Prozent auf 30,95 EUR), AT S (AT&S) (-1,49 Prozent auf 145,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,39 Prozent auf 28,35 EUR), STRABAG SE (-1,39 Prozent auf 85,20 EUR) und Lenzing (-1,24 Prozent auf 23,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 86 060 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,041 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 7,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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CA Immobilien 24,25 -0,21% CA Immobilien
DO & CO 205,00 -0,24% DO & CO
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Lenzing AG 23,70 -2,07% Lenzing AG
OMV AG 62,80 -1,34% OMV AG
Österreichische Post AG 30,80 -4,94% Österreichische Post AG
Palfinger AG 30,65 1,49% Palfinger AG
PORR AG 38,40 0,92% PORR AG
Schoeller-Bleckmann 28,40 -1,22% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 85,50 -1,04% STRABAG SE
voestalpine AG 46,14 -2,08% voestalpine AG
Wienerberger AG 21,74 -2,25% Wienerberger AG

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