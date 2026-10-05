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05.10.2026 12:26:45
Schwache Performance in Wien: ATX mit Abgaben
Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,26 Prozent auf 6 700,53 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 189,278 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,009 Prozent tiefer bei 6 717,67 Punkten, nach 6 718,25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 736,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 660,75 Zählern.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6 858,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 6 565,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der ATX mit 4 756,79 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 25,20 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 2,04 Prozent auf 14,02 EUR), OMV (+ 1,06 Prozent auf 71,25 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,04 Prozent auf 17,48 EUR), CA Immobilien (+ 0,94 Prozent auf 21,40 EUR) und DO (+ 0,73 Prozent auf 194,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-2,08 Prozent auf 43,40 EUR), STRABAG SE (-1,35 Prozent auf 102,00 EUR), Andritz (-1,20 Prozent auf 82,00 EUR), Österreichische Post (-0,98 Prozent auf 30,45 EUR) und AT S (AT&S) (-0,90 Prozent auf 221,00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 145 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,128 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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