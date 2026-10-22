Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich mittags schwächer

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 2,50 Prozent leichter bei 6 401,47 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 185,029 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,031 Prozent schwächer bei 6 563,67 Punkten, nach 6 565,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 381,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 563,75 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,37 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 6 920,37 Punkten auf. Der ATX stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 6 528,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 625,93 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,61 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR), Lenzing (+ 0,56 Prozent auf 10,68 EUR), Verbund (+ 0,08 Prozent auf 66,10 EUR) und OMV (-0,07 Prozent auf 74,30 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-10,67 Prozent auf 154,00 EUR), Erste Group Bank (-3,85 Prozent auf 107,30 EUR), DO (-3,13 Prozent auf 195,20 EUR), STRABAG SE (-2,72 Prozent auf 100,00 EUR) und BAWAG (-2,64 Prozent auf 158,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 188 602 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at