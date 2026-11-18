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|ATX-Kursentwicklung
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18.11.2026 12:26:34
Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich mittags schwächer
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 6 507,46 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 193,357 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent schwächer bei 6 521,59 Punkten, nach 6 521,88 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 505,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 550,24 Zählern.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 6 557,32 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 6 642,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 716,63 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,59 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,12 Prozent auf 115,80 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 82,00 EUR), voestalpine (+ 1,03 Prozent auf 35,16 EUR), Vienna Insurance (+ 0,91 Prozent auf 77,50 EUR) und DO (+ 0,87 Prozent auf 231,00 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-2,61 Prozent auf 10,44 EUR), Verbund (-2,14 Prozent auf 68,70 EUR), Wienerberger (-2,08 Prozent auf 15,99 EUR), OMV (-1,79 Prozent auf 71,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,20 Prozent auf 74,10 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 121 963 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,488 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|80,60
|-0,62%
|AT & S (AT&S)
|124,20
|9,14%
|DO & CO
|229,00
|-0,22%
|Erste Group Bank AG
|113,60
|1,88%
|Lenzing AG
|10,20
|-2,86%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|73,90
|-0,40%
|OMV AG
|68,90
|-2,06%
|Österreichische Post AG
|32,20
|-0,92%
|Verbund AG
|68,95
|-0,58%
|Vienna Insurance
|76,10
|-0,65%
|voestalpine AG
|34,60
|-0,46%
|Wienerberger AG
|15,45
|-2,89%
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