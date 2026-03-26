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Index im Fokus 26.03.2026 15:58:34

Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Der ATX Prime notiert am Donnerstag im Minus.

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,45 Prozent auf 2 669,48 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,028 Prozent schwächer bei 2 680,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 681,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 680,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 647,02 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 3,63 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 26.02.2026, den Wert von 2 866,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 604,50 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 26.03.2025, mit 2 148,63 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,426 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,59 Prozent auf 35,20 EUR), FACC (+ 1,33 Prozent auf 13,72 EUR), Andritz (+ 1,18 Prozent auf 64,15 EUR), OMV (+ 1,07 Prozent auf 61,25 EUR) und Wienerberger (+ 0,70 Prozent auf 23,12 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-4,15 Prozent auf 53,10 EUR), PORR (-3,85 Prozent auf 33,75 EUR), Palfinger (-2,44 Prozent auf 34,00 EUR), AMAG (-2,21 Prozent auf 26,60 EUR) und Wolford (-2,07 Prozent auf 2,84 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145 915 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,66 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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