Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,29 Prozent schwächer bei 2 708,80 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 2 716,64 Punkten in den Handel, nach 2 716,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 708,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 720,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,883 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, stand der ATX Prime bei 2 569,99 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 2 333,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der ATX Prime mit 1 857,68 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,91 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 720,93 Punkten. Bei 2 654,40 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AMAG (+ 2,76 Prozent auf 26,10 EUR), Addiko Bank (+ 2,36 Prozent auf 26,00 EUR), Frequentis (+ 2,26 Prozent auf 81,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,62 Prozent auf 18,80 EUR) und BAWAG (+ 1,42 Prozent auf 136,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Schoeller-Bleckmann (-5,19 Prozent auf 32,00 EUR), Warimpex (-3,10 Prozent auf 0,50 EUR), Wienerberger (-2,59 Prozent auf 28,62 EUR), Palfinger (-2,53 Prozent auf 36,55 EUR) und PORR (-2,40 Prozent auf 32,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 90 644 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,506 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,92 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at