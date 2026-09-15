Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Nachmittag in Rot

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,18 Prozent leichter bei 3 313,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 3 320,23 Punkte an der Kurstafel, nach 3 319,37 Punkten am Vortag.

Bei 3 283,83 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 322,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 3 316,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 162,58 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 2 318,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 24,65 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 2,59 Prozent auf 67,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,11 Prozent auf 154,60 EUR), voestalpine (+ 1,50 Prozent auf 44,66 EUR), Polytec (+ 1,22 Prozent auf 4,98 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,09 Prozent auf 73,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Erste Group Bank (-1,75 Prozent auf 117,80 EUR), Lenzing (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), FACC (-0,91 Prozent auf 15,28 EUR) und Raiffeisen (-0,79 Prozent auf 63,15 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 227 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,391 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at