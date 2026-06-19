Schwache Performance in Wien: ATX Prime beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent leichter bei 3 208,39 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 3 210,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 211,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 204,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 212,02 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,95 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 888,75 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Wert von 2 614,22 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2025, den Stand von 2 162,23 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,70 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 231,82 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 0,87 Prozent auf 17,35 EUR), AMAG (+ 0,74 Prozent auf 27,20 EUR), PORR (+ 0,56 Prozent auf 44,75 EUR), OMV (+ 0,45 Prozent auf 55,90 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,44 Prozent auf 227,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-4,76 Prozent auf 2,40 EUR), Marinomed Biotech (-3,74 Prozent auf 9,00 EUR), ZUMTOBEL (-2,05 Prozent auf 4,31 EUR), Rosenbauer (-1,32 Prozent auf 60,00 EUR) und EVN (-1,03 Prozent auf 28,70 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 25 938 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at