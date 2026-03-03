ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|ATX Prime im Blick
|
03.03.2026 12:26:51
Schwache Performance in Wien: ATX Prime-Börsianer nehmen am Mittag Reißaus
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 4,00 Prozent leichter bei 2 688,67 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent tiefer bei 2 800,37 Punkten, nach 2 800,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 668,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 800,37 Punkten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der ATX Prime auf 2 842,57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 510,59 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 03.03.2025, mit 2 079,77 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,15 Prozent aufwärts. 2 907,38 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Punkten.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 2,66 Prozent auf 27,00 EUR), UBM Development (+ 1,03 Prozent auf 19,55 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,00 Prozent auf 4,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,73 Prozent auf 5,46 EUR) und Frequentis (-0,81 Prozent auf 73,60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen FACC (-9,71 Prozent auf 13,20 EUR), AMAG (-7,37 Prozent auf 26,40 EUR), AT S (AT&S) (-7,28 Prozent auf 47,10 EUR), voestalpine (-7,26 Prozent auf 42,94 EUR) und Polytec (-6,91 Prozent auf 3,37 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 553 454 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,467 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
