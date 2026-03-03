Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt nachmittags deutlich

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 4,21 Prozent leichter bei 2 682,83 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent schwächer bei 2 800,37 Punkten in den Handel, nach 2 800,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 668,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 800,37 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 03.02.2026, einen Stand von 2 842,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 510,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 079,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,928 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Addiko Bank (+ 2,66 Prozent auf 27,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,00 Prozent auf 4,20 EUR), Frequentis (+ 0,00 Prozent auf 74,20 EUR), CPI Europe (-0,87 Prozent auf 15,98 EUR) und UBM Development (-1,29 Prozent auf 19,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil FACC (-14,91 Prozent auf 12,44 EUR), AT S (AT&S) (-8,37 Prozent auf 46,55 EUR), Marinomed Biotech (-8,02 Prozent auf 16,05 EUR), voestalpine (-7,52 Prozent auf 42,82 EUR) und UNIQA Insurance (-5,98 Prozent auf 15,42 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 730 393 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,467 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

