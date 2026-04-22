Wolford Aktie

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 22.04.2026 15:59:03

Schwache Performance in Wien: ATX Prime gibt am Mittwochnachmittag nach

Am Mittwochnachmittag ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,50 Prozent auf 2 880,47 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,074 Prozent auf 2 897,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 894,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 915,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 880,01 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 581,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 752,06 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 1 977,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,36 Prozent zu Buche. Bei 2 953,91 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5,20 Prozent auf 37,40 EUR), Verbund (+ 3,01 Prozent auf 65,00 EUR), Telekom Austria (+ 2,63) Prozent auf 9,75 EUR), Österreichische Post (+ 1,73 Prozent auf 35,35 EUR) und Lenzing (+ 1,25 Prozent auf 24,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AMAG (-3,37 Prozent auf 28,70 EUR), Wolford (-3,36 Prozent auf 2,88 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,55 Prozent auf 5,34 EUR), Raiffeisen (-1,94 Prozent auf 43,54 EUR) und Rosenbauer (-1,82 Prozent auf 54,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 806 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 40,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime hat die Warimpex-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

05.10.20 Wolford buy Raiffeisen Centrobank AG
19.03.19 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.12.18 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
11.12.17 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 27,90 0,00% AMAG
AT & S (AT&S) 94,90 6,51% AT & S (AT&S)
BAWAG 146,90 -3,99% BAWAG
Erste Group Bank AG 99,05 -0,95% Erste Group Bank AG
Kapsch TrafficCom AG 5,38 -2,54% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 23,45 -0,85% Lenzing AG
OMV AG 58,65 0,34% OMV AG
Österreichische Post AG 33,50 -5,10% Österreichische Post AG
Raiffeisen 43,14 -2,00% Raiffeisen
Rosenbauer 54,60 -1,44% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 37,00 0,95% Schoeller-Bleckmann
Telekom Austria AG 9,60 -0,93% Telekom Austria AG
Verbund AG 64,50 0,23% Verbund AG
Warimpex 0,47 0,00% Warimpex
Wolford AG 2,70 -7,53% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 842,49 -1,23%

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen