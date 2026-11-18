ATX Prime
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18.11.2026 17:58:44
Schwache Performance in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsende nach
Am Mittwoch notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,86 Prozent schwächer bei 3 138,13 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 3 197,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 197,72 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 210,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 138,04 Punkten.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 3,78 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3 219,68 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 3 268,68 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 2 347,40 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 18,06 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 4,18 Prozent auf 3,49 EUR), FACC (+ 3,91 Prozent auf 14,36 EUR), Frequentis (+ 3,21 Prozent auf 67,60 EUR), Semperit (+ 2,29 Prozent auf 15,65 EUR) und CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-3,37 Prozent auf 51,60 EUR), BAWAG (-3,27 Prozent auf 162,60 EUR), Erste Group Bank (-3,04 Prozent auf 111,50 EUR), OMV (-2,97 Prozent auf 70,35 EUR) und Wienerberger (-2,57 Prozent auf 15,91 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 369 088 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,488 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,69 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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|BAWAG
|166,00
|2,09%
|CA Immobilien
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|Erste Group Bank AG
|113,60
|1,88%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,45
|-0,98%
|FACC AG
|14,74
|2,65%
|Frequentis
|68,20
|0,89%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,39
|-2,87%
|OMV AG
|68,90
|-2,06%
|Rosenbauer
|53,00
|2,71%
|Semperit AG Holding
|15,40
|-1,60%
|Wienerberger AG
|15,44
|-2,95%
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