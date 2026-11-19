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19.11.2026 17:58:43
Schwache Performance in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsende nach
Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,26 Prozent schwächer bei 3 129,89 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent leichter bei 3 138,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 138,13 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 185,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 129,89 Punkten.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 4,03 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 194,93 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Wert von 3 245,27 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2 390,42 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 17,75 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 4,95 Prozent auf 33,90 EUR), Rosenbauer (+ 3,88 Prozent auf 53,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,56 Prozent auf 104,20 EUR), FACC (+ 1,53 Prozent auf 14,58 EUR) und BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 163,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-6,88 Prozent auf 3,25 EUR), Lenzing (-2,67 Prozent auf 10,22 EUR), voestalpine (-2,65 Prozent auf 33,84 EUR), Wienerberger (-2,45 Prozent auf 15,52 EUR) und Vienna Insurance (-2,09 Prozent auf 75,00 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 434 399 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,672 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,89 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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