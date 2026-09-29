Semperit Aktie

Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 29.09.2026 17:58:48

Schwache Performance in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime bewegte sich zum Handelsschluss im Minus.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,07 Prozent tiefer bei 3 396,42 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 3 433,02 Punkten in den Handel, nach 3 433,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 393,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 441,65 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 3 335,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 125,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 320,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27,77 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 216,00 EUR), Palfinger (+ 1,84 Prozent auf 30,40 EUR), Flughafen Wien (+ 1,51 Prozent auf 53,80 EUR), AMAG (+ 1,09 Prozent auf 27,70 EUR) und Semperit (+ 0,79 Prozent auf 19,25 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Kapsch TrafficCom (-3,65 Prozent auf 3,96 EUR), voestalpine (-3,42 Prozent auf 44,66 EUR), Erste Group Bank (-2,61 Prozent auf 123,10 EUR), Wienerberger (-2,32 Prozent auf 17,26 EUR) und OMV (-2,26 Prozent auf 71,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 482 229 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,818 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Semperit AG Holding

mehr Nachrichten

Analysen zu Semperit AG Holding

mehr Analysen
20.08.26 Semperit neutral Erste Group Bank
17.08.26 Semperit buy Baader Bank
18.05.26 Semperit kaufen Warburg Research
20.04.26 Semperit kaufen Warburg Research
19.03.26 Semperit kaufen Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 27,70 1,09% AMAG
AT & S (AT&S) 216,00 9,09% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 123,10 -2,61% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,60 0,53% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 53,80 1,51% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 3,96 -3,65% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 3,70 -2,63% Marinomed Biotech AG
OMV AG 71,40 -2,26% OMV AG
Palfinger AG 30,40 1,84% Palfinger AG
Semperit AG Holding 19,25 0,79% Semperit AG Holding
voestalpine AG 44,66 -3,42% voestalpine AG
Wienerberger AG 17,26 -2,32% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 396,42 -1,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

DAX stärker erwartet -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Handel im Plus aufnehmen. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen