Schwache Performance in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime bewegte sich zum Handelsschluss im Minus.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,07 Prozent tiefer bei 3 396,42 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 3 433,02 Punkten in den Handel, nach 3 433,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 393,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 441,65 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 3 335,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 125,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 320,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27,77 Prozent aufwärts. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 216,00 EUR), Palfinger (+ 1,84 Prozent auf 30,40 EUR), Flughafen Wien (+ 1,51 Prozent auf 53,80 EUR), AMAG (+ 1,09 Prozent auf 27,70 EUR) und Semperit (+ 0,79 Prozent auf 19,25 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Kapsch TrafficCom (-3,65 Prozent auf 3,96 EUR), voestalpine (-3,42 Prozent auf 44,66 EUR), Erste Group Bank (-2,61 Prozent auf 123,10 EUR), Wienerberger (-2,32 Prozent auf 17,26 EUR) und OMV (-2,26 Prozent auf 71,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 482 229 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,818 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at